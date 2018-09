Lo Sbaracco parte col piede giusto

CREMONA - Esordio nel segno di una grande partecipazione di commercianti e acquirenti, e di molti buoni affari per lo Sbaracco, che sabato 8 settembre ha avviato la sua tradizionale ‘due giorni’, ed ancora domenica terrà banco nel centro cittadino. Quello con lo Sbaracco è un appuntamento ormai ben consolidato, organizzato da Botteghe del Centro e Confcommercio in collaborazione con l’Amministrazione comunale ed il Distretto urbano del commercio. Nel corso di questa manifestazione, ogni attività ha la possibilità di esporre all’esterno i propri prodotti, in un contesto che rende lo shopping ancora più coinvolgente e piacevole.

