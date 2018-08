Weekend con vortice autunnale

“La perturbazione di questo venerdì sta dando luogo ad una circolazione di bassa pressione che insisterà sull'Italia per qualche giorno”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che sottolinea: “Settembre inizia piuttosto movimentato”.

METEO SABATO – Al Nord il tempo sarà instabile con piogge e temporali soprattutto su Nordest, Lombardia, Emilia-Romagna. Variabilità con qualche pioggia anche sul Nord Ovest. Al Centro i fenomeni coinvolgeranno special modo la Toscana e si estenderanno verso Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo: possibili fenomeni localmente intensi. Il Sud rimarrà invece ai margini del peggioramento con qualche pioggia o rovescio più probabile tra Campania, Molise, alta Puglia. Sole prevalente invece al Sud e sulla Sardegna.

METEO DOMENICA – Tempo instabile al Centro Nord con acquazzoni e qualche temporale in particolare su Nord Est e zone interne del Centro. Coinvolto anche il Sud con fenomeni più probabili tra Campania, Molise, Gargano, Appennino in generale e occasionalmente sul basso versante tirrenico.

TEMPERATURE IN CALO E VENTI IN RINFORZO – “Si prevedono valori termici in generale diminuzione, a partire dalle regioni settentrionali con venti in rinforzo e mari mossi” aggiunge Nucera.

LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA – “L’avvio della prossima settimana si preannuncia ancora instabile, con un miglioramento previsto entro mercoledì” concludono da 3bmeteo.com.