Incendio lungo i binari e malore su un treno: giovedì sera di disagi

CREMONA - E' stato un giovedì pomeriggio del 30 agosto di passione per i pendolari della linea ‘Mantova-Cremona-Milano’. Problemi in entrambe le direzioni. Verso il capoluogo regionale, un principio d’incendio ha interessato la massicciata dei binari mentre era in transito un treno tra i Comuni di Castellucchio e di Curtatone, nel Mantovano e, a dispetto del tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno rapidamente risolto la situazione, le corse delle 18.50 e delle 19.53 hanno rispettivamente accumulato un ritardo di 40 e 60 minuti. Al ritorno dal centro meneghino, invece, i viaggiatori che stavano tornando a Cremona hanno visto la loro partenza ritardata dalla necessità di garantire a bordo un intervento sanitario per soccorrere un passeggero colto da malore. Risultato: il regionale ‘2659’ delle 17,15 è stato fermo per tre quarti d’ora sul binario 23, in attesa che i soccorsi terminassero, per poi partire alle 18 e arrivare a destinazione con un deficit di quasi un’ora.

