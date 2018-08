Case senza barriere architettoniche, 7,5 milioni dalla Regione

Oltre 7,5 milioni di euro a favore di 1.887 cittadini disabili per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni o nei condomini. Li ha erogati nei giorni scorsi l'assessorato regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità per coprire il fabbisogno delle domande che giacevano inevase dal giugno 2012 al marzo 2013. Per la provincia di Cremona, lo stanziamento di risorse è pari a 411.570 euro.

ALLA LOMBARDIA 25 MILIONI - Gli stanziamenti (prima provvista di un 'pacchetto' di circa 25 milioni di euro ottenuti dalla Lombardia per il quadriennio 2017-2020), come dispone la legge 13/89, consentiranno di coprire il 70% delle richieste giacenti in Regione, completando le necessità fino al 2016.

FINANZIAMENTI PROVINCIA PER PROVINCIA - Nella prima 'tranche' le erogazioni sono andate a tutte le province lombarde con questa distribuzione, a: Bergamo 856.949 euro, Brescia 1.089.617 euro, Como 379.457 euro, Cremona 411.570 euro, Lecco 281.031 euro, Lodi 131.846 euro, Monza Brianza 592.215 euro, Milano 2.257.906 euro, Mantova 368.001 euro, Pavia 434.721 euro, Sondrio 231.732 euro, Varese 619.677 euro.

4,6 MILIONI DI EURO PER I DISABILI GRAVISSIMI - "Il finanziamento - ha detto l'assessore Stefano Bolognini - si aggiunge ai 9 milioni di euro precedentemente erogati e ai 4,6 milioni di euro, che abbiamo messo a disposizione il 2 agosto agli oltre 5700 disabili gravissimi che dal 1 novembre 2017 (confermati al 30 giugno 2018) sono a carico del Fondo nazionale per le non autosufficienze (Fna). Soggetti che rischiavano di non vedere mantenuto fino al 31 ottobre 2018 il buono di 1000 euro al mese che ricevono per vivere. 'Bonus' aperto anche a coloro che presenteranno richiesta entro il 30 settembre 2018 e saranno valutati ammissibili a tale misura".

TRA 2017 E 2020 SALDATO IL 70% RICHIESTE - Per l'abbattimento delle barriere architettoniche a maggio il Ministero delle Infrastrutture ha approvato infatti il decreto di riparto che destina complessivamente 180 milioni, tra il 2017 e il 2020, alle Regioni per eliminare gli ostacoli ad una migliore abitabilita' degli edifici privati, a seguito del confronto avviato con le Regioni nell'autunno del 2017. "Il mio assessorato - ha chiarito Bolognini - si e' attivato immediatamente per fare avere i contributi per abbattere le barriere a quanti li aspettano da anni e dare cosi' un segnale positivo a chi li attende. A settembre riprenderemo a scorrere la graduatoria per esaurire le richieste depositate fino a circa luglio 2013. E con i trasferimenti 2019 e 2020 salderemo piu' o meno il 70 per cento delle domande giacenti, completando il fabbisogno fino al 2016".

RIPRISTINARE LE PROCEDURE LEGGE 13/89 - "Resta da evadere il rimanente 30% - ha concluso l'assessore -, per il quale dobbiamo confidare in ulteriori stanziamenti della Finanziaria 2018. In questo modo ci auguriamo si possa arrivare al ripristino integrale delle procedure della legge nazionale che prevedevano tempi di assegnazione piu' celeri"