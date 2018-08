Servizio Civile all'Avis, aperto il bando 2018

L’esperienza di Servizio Civile offerta da AVIS risulta un’opportunità per i giovani, per le sue caratteristiche di coinvolgimento in attività con un alto valore civile e sociale e per la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro con una preparazione teorica e un’esperienza diretta che li arricchisce di nuove conoscenze, competenze e abilità.

Avis Provinciale Mantova anche quest’anno ha compartecipato (in collaborazione con AVIS Nazionale e Avis Regionale Lombardia) ad un progetto che prevede l’inserimento di un Volontario del Servizio Civile Nazionale che, mediante un percorso formativo e lo svolgimento delle varie attività, potrà acquisire varie conoscenze e conseguenti competenze. Il tutto in un percorso che gli offrirà una formazione articolata e utile alla sua crescita professionale.

Lo svolgimento dell’attività sarà presso la struttura di Avis Provinciale Mantova e prevede trasferte nelle sedi periferiche e nelle scuole della provincia. L’impegno informativo e formativo in ambito scolastico, rappresenta un’attività imprescindibile per la divulgazione della cultura del dono, soprattutto tra i ragazzi e su tutto il territorio.

Tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a dedicare per un anno intero, alcune ore al giorno per la realizzazione di un progetto di solidarietà sociale e di tutela della salute, possono trovare nell’home page del sito dell’AVIS Nazionale i testi dei progetti e le informazioni relative alle sedi AVIS coinvolte. La partecipazione ai progetti di Servizio Civile, viene inoltre riconosciuta da alcune Università in termini di Crediti Formativi Universitari e di tirocinio e garantisce un rimborso da parte dello Stato pari a 433,80 euro mensili.

"Invitiamo gli interessati a visitare il sito www.avis.it e a seguire le indicazioni riportate per presentare la propria candidatura. La scadenza per la presentazione delle domande ad AVIS Nazionale è il prossimo 28 settembre ed è improrogabile (entro le ore 18 solo se consegnate a mano presso la sede AVIS Nazionale). Ricordiamo che non fa fede il timbro postale".



Per informazioni:

Avis Provinciale Mantova Tel. 0376 364944 - segreteria@avis.mantova.it - www.avis.mantova.it

