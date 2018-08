Incidente auto-moto, centauro in gravi condizioni

SONCINO - Un urto di enorme violenza, poi le urla, le sirene e la paura. E’ successo tutto nella prima mattina di domenica 20 agosto, poco dopo le 6.30. Un automobilista bresciano di 61 anni ha investito un centauro 32enne all’incrocio tra via Nazario Sauro e via Ponchielli. Il motociclista, in gravi condizioni ma cosciente, è stato elitrasportato al civile di Brescia. Sul posto i carabinieri di Soncino, che stanno ricostruendo la dinamica per accertare eventuali responsabilità. Al momento dello scontro i semafori erano lampeggianti.

