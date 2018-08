Ricoverata in clinica, casa svaligiata

CREMONA - Ferragosto amaro per una signora e i suoi famigliari. L'abitazione al Migliaro della donna - ricoverata in una clinica della città per riabilitazione - è stata letteralmente devastata dai ladri. La scoperta è toccata al genero che questa mattina era passato da casa sua per portarle alcuni effetti personali prima di farle la quotidiana visita. "Sono veramente nauseato da questi delinquenti", afferma l'uomo. "Ho passato il mio Ferragosto con le forze dell'ordine".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO