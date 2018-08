Il livello del Po resta ai minimi

CREMONA - Continua a soffrire il Grande Fiume a Cremona. Dopo aver tentato di guadagnare una decina di centimetri ieri mattina, in serata il livello del Po è tornato far registrare lo stesso dato di domenica: sette metri e 24 centimetri sotto lo zero idrometrico.

Insomma il monitoraggio dell’Aipo certifica che la scarsità di acqua nel Po prosegue. Il livello registrato oggi è stabile da un paio di giorni e non è lontano da quello del 2006, l’anno della ‘grande secca’, quando il fiume aveva tagliato il record negativo, poi diventato storico, dei sette metri e 80 centimetri sotto lo zero idrometrico.

