Scontro fra camion. Quattro feriti, caos traffico

Serie di incidenti lungo l’autostrada, direzione nord. Verso le 16 di oggi (giovedì 2 agosto 2018) nel tratto compreso tra Cremona e Pontevico si è verificato un tamponamento tra quattro mezzi pesanti. E subito dopo, due autovetture si sono scontrate. I feriti sono quattro, uno dei quali è stato trasportato in ospedale in eliambulanza. Le loro condizioni non sarebbero gravi e nessuno di loro si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi e la polizia stradale di Cremona che verificherà con esattezza la dinamica dell’accaduto. L’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore fino a quando i mezzi, già messi in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, non sono stati rimossi dalla carreggiata. Oltre al traffico bloccato in autostrada direzione Brescia, anche la viabilità secondaria ha subito forti disagi. Il casello d’ingresso a San Felice, direzione nord è stato chiuso e i veicoli deviati. Chi arrivava da Piacenza è stato costretto ad uscire a Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO