Colpo alla Popolare di Cavatigozzi, presi i quattro rapinatori

CREMONA - I carabinieri della Compagnia di Cremona hanno rintracciato e tratto in arresto per i reati di rapina aggravata in concorso, porto di oggetti all’offesa e ricettazione, i quattro componenti della banda che lo scorso 18 giugno rapunò la filiale della Banca Popolare di Cremona di Cavatigozzi. In carcere sono finiti: C.S., nato a Tradate (Varese) nel 1965, domiciliato a Rozzano (Milano), di fatto senza fissa dimora, pregiudicato, nullafacente; S.V., detto “faina”, nato a Casorate Primo (Pavia) nel 1975 e residente a Rozzano, nullafacente; L.A., detto "Totò”, nato a Palermo nel e residente a Rozzano, nullafacente; D.A., detto “Tino”, nato a Milano nel 1976, residente a Rozzano, autotrasportatore. Durante la rapina, uno dei componenti della banda entrò nella filiale con il volto coperto da sciarpa e occhiali da sole ed utilizzando un taglierino, minacciò una cassiera facendosi poi consegnare prima il denaro contenuto all’interno della cassa e successivamente quello custodito nella cassaforte a tempo, per la somma complessiva di oltre 90.000 euro.

