Ubriaco in scooter, denunciato

CASALBUTTANO - In scooter ubriaco. Un 58enne di Cremona è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere incappato in un controllo dei carabinieri a Casalbuttano. L'uomo si è anche visto ritirare la patente e sequestrare il motorino. L'alcol test ha registrato un valore di 0,89 g/l a fronte del limite di legge di 0,50.

Sempre a Casalbuttano, nell'ambito di servizi specifici finalizzati al contrasto delle sostanze stupefacenti, gli uomini dell'Arma, in seguito ad un controllo stradale, hanno segnalato alla prefettura come assuntore un marocchino residente a Soresina di 28 anni. Sull'auto dell'uomo,sotto il sedile, i carabinieri hanno trovato un grammi di hashish.