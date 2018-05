Cane morde un 40enne, ferito al braccio

CASTELVERDE - Attimi di paura oggi verso le 11 in via dei Giardini a S. Martino in Beliseto. Un 40enne è stato morso da un cane nel giardino di un’abitazione ed è stato trasportato all’ospedale di Cremona con lesioni ad un braccio. Pare che l’uomo fosse in giardino. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti è stato aggredito dal cane del vicino, un bovaro. Forse è stata una reazione del cane nei confronti di una persona che si è avvicinata alla recinzione.

