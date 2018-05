Via Riglio, messa in sicurezza di un tratto di ciclabile

CREMONA - Approvato dalla Giunta, su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture Alessia Manfredini, il progetto definitivo per la messa in sicurezza di un tratto di percorso ciclabile in via Riglio inserito nel tracciato della ciclovia nazionale VENTO. L'opera che ha un costo complessivo di 80.500 è inserita nel Programma delle Opere Pubbliche per l'anno 2018. Il progetto prevede l’installazione di un impianto semaforico per la gestione di un senso unico alternato sul ponte delle chiuse del Porto Canale, così da regolamentare il traffico veicolare, e la realizzazione di una pista ciclo pedonale, in sede separata, ricavata su parte dell’attuale carreggiata del ponte. Il transito dei pedoni sarà garantito dai percorsi su passerelle esistenti e protette a lato della carreggiata. Il percorso della ciclovia VENTO presenta un tratto che attraversa parte del territorio del Comune di Cremona su via Riglio e Lungo Po Europa. Lo scorso luglio Regione Lombardia ha approvato il “Programma per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”. Il tratto stradale di via Riglio, per il quale Regione Lombardia ha proposto la messa in sicurezza, riguarda la carreggiata compresa tra via Lungo Po Europa e via Vulpariolo. Sia via Vulpariolo che Lungo Po Europa hanno percorsi ciclo pedonali protetti. Il tratto di pista ciclabile mancante è pertanto quello compreso tra le due vie, per una lunghezza complessiva di 450 metri. Questo intervento, oltre a quello in fase di realizzazione in via del Sale, contribuiscono a collegare meglio la città alla ciclovia nazionale VENTO.

