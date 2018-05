DiVersamente Uguali, attività di judo e bocce

CREMONA - La decima edizione di DiVersamente Uguali, promossa dalla Cooperativa Sociale Agropolis, dedicata alla disabilità, allo sport e alla cultura ha coinvolto mercoledì 16 ragazzi e ragazze disabili nelle attività di Bocce e Judo.

Kodokan Cremona, la scuola di judo fondata nel 1971, ha accolto i protagonisti della Cooperativa Sociale Agropolis, Lae e Dolce. L’attività di judo favorisce il controllo e la padronanza del proprio corpo che si rivela particolarmente utile per i ragazzi disabili perché oltre a migliorare la socializzazione offre la possibilità di sviluppare attività motorie ed intellettive, i ragazzi sono infatti stimolati a memorizzare una serie di movimenti e, di conseguenza, a pensare per poter eseguire determinati esercizi a corpo libero. Gli atleti di questa disciplina ricevono quindi dei benefici: scioltezza articolare, più disponibilità al contatto fisico, autocontrollo, maggiore apertura alle relazioni sociali. Ma l’apprendimento non è tutto, infatti l’entusiasmo per l’attività è in gran parte dovuto all’affiatamento che si instaura tra istruttori e ragazzi e al legame che si crea fra gli stessi.

Ecco le parole del presidente e allenatore della società FIJLKAM, Andrea Sozzi: “È importante seguire l’impossibile, per poter raggiungere il possibile. I ragazzi hanno tutti un ruolo paritario, senza distinzione tra più o meno bravi. Partiamo da quello che sappiamo fare e ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo tutti insieme. Ognuno è protagonista di una personale crescita. Il nostro mondo ha bisogno di cose semplici ma che non significa facili". Queste parole vengono confermate anche da Ilaria Sozzi, tecnico della Commissione del Judo disabile.

Il Bocciodromo Comunale – Cremona invece ha ospitato 48 partecipanti provenienti della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro, della Cooperativa Sociale LAE, Dolce, Gruppo Gamma e il Centro Diurno ASST. Il gioco delle bocce è a pieno titolo un vero e proprio sport e dal 2024 entrerà a far parte delle discipline olimpioniche. Le bocce aiutano a rafforzare concentrazione ed equilibrio. Inoltre, il confronto continuo con gli avversari e il costante dialogo, che si instaura tra i partecipanti, favoriscono la socializzazione. Il presidente del comitato provinciale FIB di Cremona, Giovanni Piccioni, promotore di quest’iniziativa da 10 anni afferma “la soddisfazione che ci danno i disabili non è paragonabile a quelli non disabili”. Sabrina Bonvini, volontaria ed organizzatrice di questo evento aggiunge: “Lo sport abbatte tutte le barriere, soprattutto per chi osserva e spesso ha pregiudizi. Queste giornate sono all’insegna di sorrisi e divertimento”.

Nel pomeriggio sono state aperte le porte di Futura per l’equitazione dei ragazzi disabili. Montare a cavallo, con calma, rispetto e secondo le basilari regole imposte dalla tecnica equestre “adattata” ai bisogni speciali del singolo, permette di ottenere moltissimi vantaggi, come miglior concentrazione e sicurezza, maggior serenità mentale.

Il programma di DiVersamente Uguali del 17 maggio prevede Il Convegno “Percorsi di inclusione: tecnologia, riabilitazione, buona prassi” presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Cremona dalle 09,00 alle 13,30 - Equitazione presso la sede di Futura dalle 09,00 alle 12,00 per poi concludere la giornata con il film “Il colore nascosto delle cose” presso il cinema teatro Filo alle 20,30. Lo scopo della rassegna è quello di promuovere i diritti delle persone con disabilità, anche e soprattutto attraverso la pratica sportiva, vista come opportunità per crescere insieme abbattendo ogni barriera.

La manifestazione ha il sostegno di: Banco BPM, Fondazione Banca Popolare di Cremona, Generali INA Assitalia Agenzia Generale di Cremona, Decal (Gruppo Triboldi), Confartigianato Cremona, Coloplast, BCC Credito Padano, IMPEA, Fantigrafica, Cantini Distribution Service, Cremona Hotels, Euroresin, Rotary Club Cremona, LGH per il sociale, Cassa Padana, Padania Acque, PMG.

Con il patrocinio e la collaborazione di: Comune di Cremona, Provincia di Cremona, Prefettura di Cremona, Regione Lombardia, CONI Comitato Regionale Lombardia Cremona, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), INAIL (Direzione Regionale Lombardia), Fondazione Città di Cremona, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, CSV Lombardia Sud, Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, Panathlon International Area 2 Lombardia e Panathlon Club Cremona, Zonta International Cremona, Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, AICS, Rotaract Cremona.

