Stop ai bivacchi, la polizia ‘blinda’ i giardini

CREMONA - La risposta delle forze dell’ordine alle proteste dei residenti di piazza Roma — per i bivacchi, i giardini usati come vespasiani, la deriva all’insegna del degrado proprio nel cuore della città — è arrivata subito. Le pattuglie della polizia, ieri, hanno presidiato l’intera area verde per ore. Hanno controllato la piazza quasi palmo a palmo. Identificato parecchie persone. Inviato un messaggio più che esplicito, che suona così: non c’è alcuna intenzione di tollerare la trasformazione di porzioni della città in ‘zone franche’ dove è possibile tenere comportamenti sopra le righe, atti contrari alla pubblica decenza, consacrare luoghi all’attività di spaccio di stupefacenti.

