Ladri in oratorio e a casa del parroco

CASALBUTTANO - Ladri in azione all’oratorio e alla vicina abitazione del parroco di Polengo don Floriano Scolari: rubati un orologio d’oro, monete per 40 euro e perfino le caramelle dal bar. «L’orologio — commenta amareggiato il sacerdote — era un regalo dei coscritti per la mia prima messa. Dispiace perché rappresentava un legame affettivo. Il mio pensiero va poi ai bambini: l’oratorio è il luogo del gioco e dà fastidio pensare che i ladri siano stati qui».

