Nessuna tregua, altri temporali e clima fresco

“La nuova settimana sarà influenzata, almeno fino a mercoledì, dalla presenza di un centro di bassa sulla nostra Penisola, alla base di una fase meteo instabile e con diversi spunti piovosi ma non dappertutto”. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge: “Sono gli effetti della perturbazione arrivata domenica sera e accompagnata da venti più freschi che sono alla base di un generale calo termico”

DOMENICA SERA DIVERSI TEMPORALI, NEVE SULLE ALPI - La perturbazione che domenica ha raggiunto l'Italia ha dato il via ad una nuova fase meteo turbolenta. Numerosi temporali hanno colpito il Nord e marginalmente anche il centro, risultando localmente anche intensi e con grandine, mentre la neve è ritornata sulle Alpi, persino fin verso i 1000-1300, su quelle più occidentali.

SETTIMANA SPESSO INSTABILE - La bassa pressione che si è formata rimarrà intrappolata sul Mediterraneo per più giorni, dunque ci saranno diverse occasioni per piogge e temporali qua e là ma in particolare durante le ore centrali del giorno e nelle interne. Le zone più coinvolte: Alpi, Nord Est, Sardegna e regioni Centrali fino alla Campania; martedì mattina potrà nevicare sulle Alpi centro-orientali fin verso i 1500m, ma sotto i 2000m anche su Appennino settentrionale. Non pioverà sempre ma ci saranno momenti più asciutti ed anche soleggiati. Qualche veloce fenomeno potrà inoltre aversi sul resto del Sud mentre andrà meglio altrove. Nella seconda parte della settimana lo spostamento del centro di bassa pressione coinciderà con uno smorzamento dell'instabilità.

TEMPERATURE FRESCHE, ALTA PRESSIONE ANCORA LONTANA - le temperature, di per sé già scese al Nord, caleranno anche al Centro e poi al Sud. I valori andranno sotto la media del periodo seppur di poco. Tra mercoledì e giovedì invece ci sarà un contenuto rialzo un po' ovunque. “L'alta pressione rimarrà ancora defilata e non avrà intenzione per il momento di occupare il Mediterraneo tale da favorire una lunga fase stabile del tempo”, concludono da 3bmeteo.com.