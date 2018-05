Casello autostradale chiuso, code e disagi in tangenziale

CREMONA - Inizio di settimana con la viabilità in tilt in città. A causa di un incidente avvenuto in A21 sul tratto che porta verso Brescia, dalle sette di lunedì 14 maggio l'ingresso del casello autostradale è stato bloccato e il traffico si è riversato sulla tangenziale con gravi disagi, lunghe code e mezzi incolonnati. Ritardi per i lavoratori e gli studenti.

