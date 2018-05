DiVersamente Uguali: per parlare di sport, disabilità, cultura

CREMONA - Il grande evento di DiVersamente Uguali, promosso dalla Cooperativa Sociale Agropolis e dedicata alla disabilità, allo sport e alla cultura ha rallegrato piazza Stradivari con l’esibizione di danza in carrozzina realizzata dagli eccezionali Tarek e Sara, copia nella vita come nel ballo.

Hanno iniziato a danzare nel 2014 e da allora hanno conseguito numerosi successi: campioni regionali nel 2014, campioni italiani nel 2015, hanno partecipato alla trasmissione televisiva “Tu Si Que Vales”, nel 2016 settimi ai campionati mondiali nel freestyle, quinti alla coppa di Germania, campioni regionali e vice campioni italiani, campioni regionali nel 2017.

Tarek e Sara sono stati affiancati da una “new entry”: Fernando Rodriguez, atleta paralimpico di basket e sollevamento pesi, che da pochi mesi ha intrapreso l’attività di danza sportiva, con l’obiettivo di entrare a far parte della squadra nazionale.

Non è mancata la performance di Karatè dei giovanissimi nel pomeriggio in piazza Stradivari.

Le iniziative organizzate da Agropolis continuano anche domenica 13 maggio. Nel pomeriggio si potrà assistere al Torneo di Rugby Integrato al campo rugby Lions Cremona dalle 14,30 alle 17 per poi concludere la giornata con il Musical Go On al teatro Monteverdi.

La manifestazione ha il sostegno di:Banco BPM, Fondazione Banca Popolare di Cremona, Generali INA Assitalia Agenzia Generale di Cremona, Decal (Gruppo Triboldi), Confartigianato Cremona, Coloplast, BCC Credito Padano, IMPEA, Fantigrafica, Cantini Distribution Service, Cremona Hotels, Euroresin, Rotary Club Cremona, LGH per il sociale, Cassa Padana, Padania Acque, PMG. Con il patrocinio e la collaborazione di: Comune di Cremona, Provincia di Cremona, Prefettura di Cremona, Regione Lombardia, CONI Comitato Regionale Lombardia Cremona, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), INAIL (Direzione Regionale Lombardia), Fondazione Città di Cremona, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, CSV Lombardia Sud, Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, Panathlon International Area 2 Lombardia e Panathlon Club Cremona, Zonta International Cremona, Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, AICS, Rotaract Cremona.

