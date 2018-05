Al via il concorso 'Quartiere in fiore' promosso dal Comitato 10 Po

CREMONA - Il Comitato di Quartiere 10 (Po) promuove la prima edizione del Concorso “Quartiere in fiore”. Nel periodo dal 25 maggio al 25 luglio, invita i cittadini del quartiere ad abbellire e rendere più gradevole la zona, attraverso il decoro floreale di balconi, davanzali, spazi condominiali o commerciali, ingressi di negozi, bar, ristoranti, edicole e quant'altro prospiciente le strade o gli spazi pubblici.

Questa iniziativa si colloca nell’ambito del Progetto Emblematico di Fondazione Cariplo “Cittadinanza in movimento” che sostiene le attività dei cittadini attivi con la finalità di promuovere azioni che aumentano la coesione sociale e i legami comunitari.

Il concorso è realizzato con il patrocinio del Comune di Cremona e la collaborazione di alcuni floricoltori del territorio (Floricoltura Cristofolini Guido, Casaroli Bruna s.a.s. e Idea Verde Maschi).

La partecipazione è libera e gratuita e l'adesione deve essere data entro il 25 maggio 2018.

Il regolamento e il modulo di partecipazione è pubblicato sul sito del Comune Comune di Cremona, e sulle pagine facebook: progetto cittadinanza in movimento e Centro Quartieri e Beni Comuni - Comune di Cremona. La scheda di partecipazione potrà essere inviata via mail a progetto.periferie@comune.cremona.it oppure consegnata a mano a: Centro Beni Comune Quartieri e Periferie - Largo Madre Carelli,5 (ex via Brescia); Scuola dell'Infanzia Agazzi via Ticino, 26 e Associazione Il Laboratorio – La Tana via Val Di Pado, 4.

I premi consistono in buoni di acquisto messi a disposizione dai floricoltori che collaborano alla manifestazione.

Le premiazioni saranno effettuate nel mese di settembre e nel periodo autunnale sarà allestita una mostra fotografica delle varie installazioni floreali.

