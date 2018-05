Tavolo infrastrutture e Patto Lombardia: incontro tra il sindaco e i nuovi consiglieri regionali: sul

CREMONA - Infrastrutture, Patto Lombardia, sociale, commercio e contratto di fiume. Questi i temi su cui il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, insieme all’assessore Alessia Manfredini, ha incontrato i consiglieri regionali neoeletti Federico Lena, Matteo Piloni e Marco Degli Angeli. Un incontro fortemente costruttivo chiesto dal sindaco di Cremona per un punto della situazione e un confronto sulle partite aperte con la Regione riguardanti il capoluogo e il territorio. Dalla questione delle ferrovie al collegamento su gomma tra Cremona e Mantova, passando per i contributi regionali per gli inserimenti in Rsa e per i ‘nidi gratis’, fino agli incentivi per i negozi in attività. Tema chiave il Patto Lombardia con il raddoppio del parcheggio della stazione e focus particolare sulle politiche universitarie. Infine, attenzione al Po e al lavoro in corso sul contratto di fiume in interazione con i comuni piacentini. Tanti dunque gli argomenti caldi. Massima la disponibilità a lavorare in sinergia e a tenersi in costante contatto per monitorare e approfondire gli sviluppi di tutti i temi individuati.

