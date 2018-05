Vinti oltre 55mila euro alla tabaccheria Compiani

GADESCO - La fortuna fa ancora tappa in Lombardia con il SuperEnalotto: nell'ultimo concorso un fortunato giocatore di Gadesco-Pieve Delmona, in provincia di Cremona, ha centrato un 5 da oltre 55mila euro. La schedina vincente è stata convalidata presso la Tabaccheria Compiani del centro commerciale CremonaDue. Il Jackpot, nel frattempo, vola 33,5 milioni di euro: l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Lombardia il 6 manca da giugno 2013, con 40,7 milioni vinti a Milano.

