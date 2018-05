Cremona-Fidenza, treni nuovi e addio a tre passaggi a livello

Entro la fine del 2019 partiranno i lavori per l’eliminazione di tre passaggi a livello lungo la tratta ferroviaria Cremona-Fidenza, ma l’impegno di Regione Emilia Romagna, Provincia di Piacenza ed Rfi non si esaurisce qui: il 15 giugno partiranno lavori di potenziamento e consolidamento lungo i binari e a maggio del prossimo anno arriveranno treni di ultimissima generazione. Gli appelli in difesa dei pendolari lanciati più volte dai sindaci Luca Quintavalla di Castelvetro e Romano Freddi di Villanova, che in questi mesi sono stati aiutati anche dal consigliere regionale piacentino Gian Luigi Molinari, sono dunque stati ascoltati.Degli investimenti in programma ha parlato, in Provincia, l’assessore regionale Raffaele Donini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO