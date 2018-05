La nutria in umido protagonista in televisione

GERRE DE’ CAPRIOLI - La nutria in umido di Gerre de’ Caprioli protagonista di un servizio della trasmissione televisiva ‘Quelli che dopo il tg’ - condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu - di andato in onda mercoledì sera su Rai Due. L’inviato Alessandro Mannucci la scorsa settimana aveva fatto un blitz sulle rive del Grande Fiume, dove aveva intervistato alcuni cittadini e il sindaco Michel Marchi. In chiusura la tappa cruciale a casa di Lorenza e del marito Italo Fornasari, dove era stata cucinata la nutria in umido.

