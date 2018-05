Assemblea della Libera, approvato il bilancio

CREMONA - Oggi pomeriggio si è svolta l'assemblea della Libera Associazione Agricoltura Cremonesi al quartiere fieristico di Ca' de' Somenzi. Un momento importante per tutto il settore, perchè diventa un momento di analisi della situazione attuale e un momento anche per gettare uno sguardo sul futuro, sulle prospettive, le tematiche e le problematiche dell'agricoltura.

Il presidente dell'associazione Renzo Nolli, davanti a un folta platea composta da associati, autorità politiche e addetti ai lavori, ha tracciato un'analisi, partendo dalla situazione nazionale per passare a quella locale.

"Di certo la nostra agricoltura ha bisogno di un Paese forte, saldamente ancorato ai principi democratici, collegato anzi all’interno delle principali alleanze europee ed internazionali perché ha la assoluta necessità di operare sui mercati mondiali. Di certo quello che è indispensabile per gli agricoltori è comunque avere una rappresentanza politica di alto livello in grado di dialogare ai massimi vertici con Bruxelles".

"Il nostro sindacato - ha proseguito Nolli - riveste un ruolo importante, non solo nel panorama locale, ma anche in quello lombardo e nazionale. Siamo una delle principali organizzazioni territoriali per superficie, per numero di soci e per unità prodotte sia di cereali che di prodotti zootecnici. Con la nostra attività e con le relative quote associative contribuiamo in modo determinante a sostenere le strutture delle nostre organizzazioni regionali e nazionali".

