Le Invasioni Botaniche celebrano il fiore dell'amore

CREMONA - Da secoli è il simbolo di amore, devozione, ammirazione, bellezza e perfezione. A lei, che è la regina dei fiori, hanno dedicato versi poeti e scrittori. Come Gabriel Garcia Marquez: ‘Annaffierei le rose con le mie lacrime per sentire il dolore delle loro spine e il rosso bacio dei loro petali’.

La rosa è protagonista de Le Invasioni Botaniche, edizione numero sei, oggi e domani nel cuore della città. È infatti all’insegna del fiore amato dalle donne in ogni sua sfumatura, che si vestiranno a festa le vie del centro e i giardini di piazza Roma.

Da una parte e dall’altra, seguendo la disposizione concordata con gli organizzatori — Botteghe del Centro, Confcommercio, SgpEventi e Publia con il patrocinio del Comune —, profumi e colori si specchieranno negli allestimenti proposti dagli oltre cento florovivaisti specializzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO