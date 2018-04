Spinte e insulti ai carabinieri, arrestato

SORESINA - Sabato 21 i carabinieri hanno tratto in arresto per i reati di "rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale", un operaio, nato in Romania, classe 1976, residente a Soresina. L'uomo - dopo essere stato sorpreso in evidente stato di ebrezza alcolica in un bar del paese - si è rifiutato di esibire i documenti d’identità insultando e spingendo i militari. Immobilizzato, è stato tratto in arresto. Sarà processato per direttissima.

