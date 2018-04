Castelvetro, mazzate sul vetro della banca

CASTELVETRO PIACENTINO - In azione ladri o forse vandali alla filiale della Banca di credito cooperativo del Cremonese, in piazza Saragat. Nella notte fra venerdì 20 e sabato 21 aprile ignoti hanno infatti preso a mazzate una delle vetrate, facendo scattare l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Monticelli al comando del luogotenente Vincenzo De Luca. La vetrata presa di mira è quella che si affaccia alla strada provinciale Due Ponti, dunque sul retro della banca nella parte non ‘coperta’ dalle telecamere di videosorveglianza. Nonostante i tre colpi che si notano osservando il vetro, invece, sono stati costretti a scappare a mani vuote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO