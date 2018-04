Arrestato il rapinatore con siringa della farmacia Della Giovanna

SOSPIRO - E' finito nella rete dei carabinieri ed arrestato l'uomo col volto parzialmente coperto che lo scorso 24 marzo aveva rapinato la farmacia Della Giovanna, costringendo i titolari - minacciati con una siringa - a consegnargli l'incasso della giornata, circa 500 euro in contanti. A seguito delle indagini da parte dei carabinieri di Sospiro e del Nor di Casalmaggiore, gli investigatori sono risaliti all'identità dell'uomo, un pregiudicato di 38 anni, italiano, già noto agli investigatori, attualmente residente a Cremona. Il pm Puccetti della Procura di Cremona titolare delle indagini, valutati gli elementi raccolti dagli investigatori dell’Arma, ha chiesto al Gip l’emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico del rapinatore. I carabinieri hanno rintracciato ed arrestato il rapinatore, recuperando presso la sua abitazione parte del materiale usato per la rapina. Per l’uomo, che non ha opposto alcuna resistenza, si sono spalancate le porte del carcere di Cremona. I militari stanno ora valutando se lo stesso sia l’autore anche di altre rapine commesse recentemente nella provincia di Cremona con modalità similari.

