Superti, dai Ds alla squadra di Fontana: sarà vice segretario generale in Regione

CREMONA - Fresco di nomina ‘ufficiosa’ (quella formale dovrebbe arrivare intorno a metà maggio) a vice segretario della Regione a trazione leghista, tornerà, mercoledì 11 aprile, nella città che lo ha visto per anni esponente di spicco del Pci-Pds-Ds: prima capogruppo in consiglio comunale tra il 1999 ed il 2004, poi consigliere provinciale dal 2004 al 2009, e con varie funzioni direttive nel partito (del quale è stato anche segretario provinciale) per quasi un quarto di secolo: dal 1985 all’aprile 2007.

A sessant’anni compiuti da pochi giorni, comincia il ‘terzo tempo’ della vita professionale di Pier Attilio Superti, maturità scientifica all’Aselli e laurea in filosofia a pieni voti alla Statale di Milano nel 1982 con una testi su ‘Augusto Del Noce: una interpretazione del marxismo’. Mercoledì sarà nel salone dei Quadri di palazzo Comunale ancora come segretario generale di Anci Lombardia, nella tappa cremonese dell’Associazione dei comuni.

