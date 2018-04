La Lega cavalca l’onda: ‘Pronti a governare’

CREMONA - «Il 7 aprile 1167, col giuramento di Pontida, è nata la Lega Lombarda. E noi oggi apriamo ufficialmente la nostra campagna elettorale per la conquista della città alle prossime amministrative»: lo ha affermato Alessandro Carpani, oggi (sabato 7 aprile 2018), nella sede di via Araldi Erizzo.

Lì dove i vertici del partito, cavalcando l’onda nazionale, hanno lanciato la corsa al Comune declinando i dieci punti programmatici del programma per le amministrative del 2019. Carpani ha spiegato quali saranno i capisaldi di un programma che «vuole mettere al centro i cremonesi prima di tutto, la sicurezza della città, il suo rilancio dal punto di vista commerciale e turistico».

Al primo punto la sicurezza: «Lavoreremo perché la polizia municipale possa realmente presidiare il territorio, integrando il personale — ha spiegato Carpani —. Il regolamento approvato in Comune è inattuabile perché mancano almeno venti vigili. Chiederemo di chiudere il centro di accoglienza di Picenengo per finti profughi, usando lo stabile per esigenze dei cittadini. Faremo in modo che possa esserci un presidio stabile davanti alla Casa dell’Accoglienza e soprattutto metteremo fine all’accoglienza di finti profughi. Con il nostro governo, il Comune uscirà dalla rete del servizio Sprar, nel rispetto degli obblighi di legge».

