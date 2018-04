Cremona sbarca sul mercato turistico in Cina

CREMONA - Nell'anno Europa-Cina, Cremona sbarca sul mercato turistico cinese. E’ la prima città in Lombardia, infatti, ad aderire al programma ‘Welcome Chinese’, certificazione emessa dalla China Tourism Accademy (Cta), unica riconosciuta dal governo cinese, per la promozione delle destinazioni e delle attività turistiche del territorio cremonese nei network in crescita del paese del Dragone. Ad annunciare questa importante novità il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, l’assessore alla Città vivibile e Rigenerazione urbana Barbara Manfredini, il presidente della Camera di Commercio Gian Domenico Auricchio e Concetta Caravello, direttore generale Europa di Welcome Chinese.

I numeri del turismo cinese sono davvero significativi. Dal 2013 la Cina è uno dei maggiori mercati turistici del mondo, sia in termini di viaggi, sia in termini di spesa. Nel 2017 sono stati registrati 129 milioni di viaggi oltre frontiera per una spesa totale di 110 miliardi di dollari. Il flusso verso l’Europa è in aumento, oltre 18 milioni di presenze nel 2017 con un incremento del 3% rispetto agli anni precedenti e con una spesa pro capite di 1.485 euro. I profili dei turisti cinesi sono cambiati negli ultimi anni e risultano decisamente interessanti con un aumento del profilo free indipendent traveller e con un potere di acquisto elevato: i turisti cinesi utilizzano molto il web e i social (quelli consentiti dal Governo cinese), amano fare shopping, desiderano sperimentare la cucina locale e sono portati a visitare mete anche non tradizionali.

Per intercettare questi flussi con un conseguente indotto economico sul tessuto locale, grazie all’adesione al programma ‘Welcome Chinese’ Cremona sarà presente attraverso una mirata campagna promozionale presso tour operator e travel agency, fiere di settore e sulle piattaforme cinesi Weibo, WeChat, YouKu (considerando che le piattaforme tradizionali in uso in Occidente non sono fruibili in Cina). Questo consentirà di comunicare Cremona come destinazione turistica in maniera mirata ai turisti cinesi. Non solo promozione, però. Il progetto prevede di creare un link fra Cremona e gli aeroporti che hanno già ottenuto la certificazione ‘Welcome Chinese’ come l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna che ha già in programma voli charter diretti da alcune delle più importanti località cinesi (60 in programma nel 2018 con una stima di 32mila viaggiatori) e Orio al Serio di Bergamo. Questi collegamenti sono cruciali per favorire il flusso dei turisti cinesi verso la città di Cremona e il territorio e da qui verso altre destinazioni lombarde ed italiane.

Inoltre, sarà consolidata la partnership con altre aziende certificate Welcome Chinese come Fidenza Village che nel 2017 ha avuto un incremento del 24% di presenze cinesi.

Continua in questo modo la promozione della città e del territorio presso i principali network internazionali con l'intenzione di attrarre sempre più persone in città e aumentare l'indotto economico a beneficio di tutto il tessuto locale.

