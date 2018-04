E' scomparso Paolo Quaini

PERSICO DOSIMO - Il giorno di Pasqua è scomparso, all'età di 98 anni, il professor Paolo Quaini, ginecologo di fama nazionale, figlio di Lodovico Quaini, una delle famiglie che hanno fatto la storia dell'agricoltura cremonese. Originario di Persico Dosimo, proprietario dell'azienda agricola Le Barbiselle, dopo la laurea in Medicina conseguita nel 1945 all'Università degli Studi di Parma, nel 1949 conseguì il diploma di specialista in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università di Pavia. Il primo gennaio del 1951 venne nominato assistente straordinario presso la clinica Ostetrica Ginecologica dell'Università di Torino, incarico che ricoprì fino al 30 giugno del 1953. E sempre all'Università di Torino, nel 1952 conseguì il Diploma di specialista in Urologia. Nel 1962 fu nominato primario e direttore dell'ospedale Sant'Anna di Torino. Nel 1980 tornò a Cremona, alla clinica Ancelle della Carità. Ne fu anche direttore sanitario. All'età di 83 anni fece l'ultimo cesareo. Il professor Quaini era anche un appassionato di cavalli da trotto.

Lascia la moglie Maddalena, le figlie Elisabetta, Lodovica e Giovanna. I funerali si celebreranno mercoledì 4 aprile 2018 alle 15 a Persico Dosimo.