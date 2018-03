Fiori scomparso a Istanbul, ripreso in due locali

SONCINO - Dai media turchi e dalla Farnesina nuove importanti indiscrezioni sulla vicenda di Alessandro Fiori, giovane manager di Soncino, scomparso due settimane fa a Istanbul. Il ministero degli Esteri conferma di star seguendo il caso, mentre al ‘Chi l’ha Visto?’ turco testimoni riferiscono di aver avvistato il 33enne all’hotel Sultanhamet e poi su un taxi che l’avrebbe portato a fare un giro turistico in centro. Nella sua camera d’albergo trovate tutte le valigie e i vestiti. Il portafogli vuoto, i documenti e il telefono scarico rinvenuti in un cestino. Obitori e ospedali non l’hanno registrato. Le telecamere l’hanno ripreso mercoledì 14, di pomeriggio, in due locali. Il suo conto in banca risulta vuoto.