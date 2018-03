Incidenti in città, tre feriti

CREMONA - Tre feriti per fortuna non gravi. E' il bilancio di altrettanti incidenti che si sono verificati nella giornata di venerdì 23 marzo in città. Alle 10.30 una ciclista di 66 anni è stata travolta da un'auto alla rotatoria tra via Caprera e via Fatebenefratelli, nel quartiere Zaist. Alle 16.30, in piazza Risorgimento, si sono scontrate due auto: in ospedale sono finiti un 27enne e una 36enne. Alle 19.30 in via Giuseppina altro scontro tra due vetture. Danni pesanti ai veicoli e solo qualche contusione per gli occupanti dei mezzi. Rilievi affidati alla polizia locale.

