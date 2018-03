Ladri scatenati, colpi nei locali e uno tentato in azienda

PIZZIGHETTONE - Furti in serie nella notte tra lunedì 12 e martedì 14 marzo. Tutti concentrati tra Roggione e Pizzighettone. Il primo colpo è stato messo a segno al Freeway, noto locale che si affaccia lungo la Codognese, dove una banda composta da almeno quattro persone ha sfondato una delle porte d’ingresso per dirigersi verso la cassa, peraltro trovata semivuota. Non contenti, i ladri si sono diretti verso le macchinette che funzionano con monete da un euro e dispensano giochi per i bambini, mettendo insieme sì e no un bottino da trecento euro.

I malviventi sono poi entrati in azione nel bar della piscina, in via De Gasperi: nella struttura gestita dall’associazione Spazio Fitness hanno asportato alcuni generi alimentari, più una manciata di contanti rinvenuti nella cassa. Il colpo è stato però interrotto dall’arrivo dei carabinieri, entrati in azione dopo che il sistema d’allarme ha ravvisato un’intrusione.

Nel corso della notte risulta inoltre un altro tentativo di furto ai danni di un’azienda di Roggione, non andato a segno.