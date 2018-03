“No Spreco” al mercato, grande successo dell'iniziativa solidale

CREMONA - Grande successo per l’iniziativa lanciata da Confesercenti della Lombardia Orientale sede di Cremona e Anva Confesercenti Cremona al mercato settimanale e collegata al progetto “No Spreco” dell’associazione Smart City Center. Al termine della mattinata un operatore della onlus, che ha l’obiettivo di favorire una ridistribuzione efficiente e veloce dei prodotti alimentari invenduti, si è recato dagli ambulanti aderenti a ritirare frutta e verdura. Si tratta di una grande quantità di merce tanto che per il trasporto è stato necessario richiedere l’intervento anche di un furgoncino oltre alla bicicletta solitamente utilizzata dagli operatori. Tutto è stato consegnato subito a due parrocchie cittadine, San Francesco e Sant’Ilario, dove operano volontari della “San Vincenzo” e della “Caritas”. Gli alimenti sono stati poi distribuiti in giornata a circa 50 famiglie, ovvero 200 persone la maggior parte delle quali di nazionalità italiana che si trovano in condizioni economiche disagiate. Vista la quantità di frutta e verdura donata la distribuzione potrà soddisfare le necessità di altri bisognosi e proseguirà fino a lunedì.

