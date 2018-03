I giovani alle prove di 'colloquio'

CREMONA - Fuori e dentro l’Auditorium della Camera di Commercio, i fogli con i profili richiesti dalle aziende disegnano un’ideale mappa tra speranze e delusioni; in ogni caso, un salutare ‘bagno di realtà’ dal quale ripartire. Perchè ormai il mondo del lavoro esclude in modo quasi irrimediabile chi non lo ascolta e non è disposto a rimettersi in gioco - imparare, pronti però a ‘dimenticare’ e ad imparare altro e di nuovo -; e chi non segue il consiglio portato anche a Cremona dalla ‘Caos Animazione’ di Cervia: recluta giovani per le attività ricreative dell’estate sulla riviera romagnola, con l’immagine di un gatto che nello specchio impara a vedersi leone, perché ‘non è mai troppo presto per cominciare a credere in te stesso’.

E' stata una finestra concreta, realista e importante sul mondo del lavoro l’edizione 2018 del Job Day, che ieri pomeriggio (sabato 10 marzo 2018) ha riempito la sala Borsa di contatti tra chi offre e chi cerca un’occupazione. Moltissimi giovani, ma anche genitori ‘in avanscoperta’ e persone più in là con gli anni che non vogliono arrendersi alle insidie anche psicologiche di una grigia e purtroppo crescente terra di mezzo.

In contemporanea all'Itis Torriani di Cremona si è svolta un'iniziativa analoga. «Dopo le due giornate di colloquio il futuro è meno oscuro — commenta a fine mattinata Renzo De Marchi, anima del service dei Rotary Club del gruppo Stradivari realizzato presso il Torriani —. In due giornate abbiamo esaminato circa 400 studenti, provenienti da Apc, Aselli, Ghisleri, Stanga e Torriani. Preziosa è stata la collaborazione dei presidi e degli insegnanti che hanno preparato adeguatamente i ragazzi. Così pure mi sento di ringraziare i 75 soci del club Cremona, Cremona Po, Monteverdi e Soresina che hanno fatto i colloqui ai ragazzi, oltre che la vicinanza del governatore Lorenza Dordoni e del governatore eletto Maurizio Mantovani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO