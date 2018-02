Incendio in una azienda agricola, pompieri al lavoro per oltre 12 ore

GABBIONETA BINANUOVA - I pompieri sono al lavoro da oltre 12 ore per domare un vasto incendio che si è sviluppato nella azienda agricola di Livio Cortellini, consigliere comunale di Gabbioneta Binanuova, in via Ponchielli. Le fiamme hanno divorato un fienile, all'interno del quale, oltre al fieno, si trovavano attrezzature agricole. Il rogo si è sviluppato verso le 21 di sabato 17 febbraio e alle 10 della mattina successiva, dopo aver lavorato tutta la notte, i vigili del fuoco di Cremona (con l'ausilio di una squadra da Mantova) si trovano ancora sul posto per spegnere le ultime fiamme. Le cause sono ancora da accertare. Non si registrano feriti, mentre i danni sono ingenti.