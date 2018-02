Nuzzo studia il giurista Filangieri

CREMONA - Gli anni della sua formazione in seminario a Pompei, d’estate le visite a villa Filangieri, «di una bellezza assoluta, ho ancora quelle immagini». Le immagini e quel ‘Filangieri’ che gli frullava in testa: Gaetano Filangieri, uno dei massimi giuristi e pensatori italiani, autore de La Scienza della legislazione, capolavoro della scienza illuministica pubblicato a Napoli nel 1780, 68 edizioni, tradotto in quattro lingue.

Francesco Nuzzo, magistrato, ha studiato il «disegno di Filangieri sulla giustizia». E’ nato ‘Modernità di Gaetano Filangieri. Accusa e Inquisizione nel pensiero illuministico». Venerdì 2 febbraio ha presentato il libro con Marzia Soldani, presidente dell’Ordine degli avvocati cremonesi, ai quali il volume è dedicato. Del libro si parlerà al convegno organizzato dagli avvocati e patrocinato dal Comune, il 22 febbraio alle 16 nel Salone dei Quadri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO