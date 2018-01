Ticket sanitari, 'si potrà pagare a rate'

CREMONA - Ats Val Padana e sindacati intervengono congiuntamente sul caso dei circa cinquemila over 65 residenti nelle province di Cremona e Mantova che devono pagare cifre, a volte importanti, in relazione al ticket delle visite specialistiche delle quali hanno usufruito a condizioni di favore negli ultimi anni, in quanto ultrasessantacinquenni.

Prima di contattare l’Ats, ogni assistito è invitato a controllare il reddito del nucleo familiare fiscale dell’anno precedente rispetto alle prestazioni contestate. Chi risulta aver diritto all’esenzione in una diversa tipologia rispetto a quella dichiarata, può richiedere la modifica del codice esenzione; mentre chi risulta aver effettivamente beneficiato dell’esenzione in maniera non corretta deve pagare l’importo del ticket indicato nella lettera, potendone richiedere anche la rateizzazione.

