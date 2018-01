Fumo da una casa, pompieri in azione: nessun ferito

SESTO - Principio di incendio domato dai vigili del fuoco di Cremona intorno alle 18.30 di mercoledì 10 gennaio al civico 55 di via Marconi. Lì, per cause che stanno accertando proprio gli uomini del 115, accorsi al quartiere ‘Ghisgioola’ con due equipaggi al comando del caposquadra Salvatore Belluardo, dalla finestra del piano superiore di una casa disabitata ormai da alcuni anni è uscito del fumo intenso. Sul posto anche carabinieri di Pizzighettone, un’ambulanza del 118 e l’automedica. Per fortuna dei sanitari non c’è stato bisogno perché in casa non c’era nessuno.

