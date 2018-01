Tari meno cara nel 2018, rette e tariffe invariate

CREMONA - Tari meno cara nel 2018: è arrivata lunedì 8 gennaio, in commissione Bilancio, la conferma ufficiale a quel che l’assessore alle Risorse, all’Innovazione e alla Digitalizzazione, Maurizio Manzi, aveva lasciato intendere nei giorni scorsi. La tassa rifiuti sarà meno pesante. Ribasso minimo per le utenze domestiche: sono 34.000 e dovranno sborsare fra uno e due euro meno.

Ma significativo per quelle non domestiche: tra aziende, artigiani, commercianti e partite Iva, sono 6.000 e potranno contare su un decremento della tariffa compreso, a seconda delle situazioni, fra il 3,5 e il 4,1 per cento. Mica briciole, per alcuni. Basti pensare che ci sono ristoranti che garantiscono al Comune anche ottomila euro all'anno e che avranno una minore spesa di oltre trecento euro. Per il resto, resteranno invariate rette, le varie tariffe, l’Irpef e anche l’Imu, l’imposta sulla pubblicità e quella sulle affissioni. Rincaro zero anche per la Cosap.

