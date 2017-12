CREMONA - Il 2018 nascerà in piazza. La festa più attesa inizierà alle 22.30 e si concluderà tassativamente alle 0.30 di Capodanno. E’ il frutto della collaborazione tra Comune e Duc (Distretto urbano del commercio), con i contributi di Regione Lombardia e Camera di Commercio. Sul palco saranno i ‘Little Taver & his crazy alligators’, che animeranno la serata in attesa dell’anno nuovo. La presentazione è affidata a Federica Bandirali. Per il brindisi di mezzanotte saliranno sul palco il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessore Barbara Manfredini. Sarà una festa blindata, con le forze dell’ordine schierate e i blocchi di cemento a chiudere i principali varchi di accesso alla piazza.

Tradizioni tutte confermate per questa fine anno per la comunità ecclesiale. E anche le feste laiche si ripeteranno nel solco della tradizione. Oggi pomeriggio, alle 17, nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino, sarà celebrata la consueta messa di ringraziamento al termine dell’anno. La liturgia, che si concluderà con il canto del Te Deum, sarà presieduta dal vescovo emerito Dante Lafranconi. Un gruppo della diocesi di Cremona, insieme al vescovo Antonio Napolioni, sarà a Sotto il Monte (Bergamo), il paese natale di Papa Giovanni) per prendere parte alla tradizionale marcia della pace, promossa quest’anno dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace composta da Cei, Pax Christi Italia, Caritas Italiana e Azione Cattolica italiana.