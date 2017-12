Pm10, migliora la qualità dell'aria

CREMONA - Come previsto, nelle scorse ore le condizioni meteorologiche hanno favorito la dispersione degli inquinanti e il ricambio della massa d’aria riportando le Pm10 al di sotto della soglia di legge.

I dati rilevati il 27 dicembre, dalle centraline dell’ARPA Lombardia confermano che in tutta la regione la media di Pm10 si è attestata ben al di sotto del limite di 50 microgrammi per metro cubo previsto dalla normativa. Questi nel dettaglio i valori delle medie provinciali: Milano 32.9 µg/m3, a Monza 23, Bergamo 22.3, Brescia 14.7, Varese 13, Como 4, Lecco 11, Pavia 38.4, Lodi 39.8, cremona 36.3, Mantova 29. Il valore massimo registrato a Sondrio città è stato pari a 38.0 µg/m3.

Si interrompe dunque la serie di giorni consecutivi sopra la soglia. Per la giornata del 28 le previsioni del Servizio meteorologico regionale dell’Agenzia indicano condizioni favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti, grazie al rinforzo dei venti. Tra domani e sabato sono previste di nuovo condizioni meteo favorevoli all’aumento delle concentrazioni di Pm10. Domenica tempo più stabile e mite con venti deboli e assenza di precipitazioni.