Altra incursione dei ladri, depredate due villette

SESTO - Continuano le scorribande dei ladri in paese, che nel tardo pomeriggio di venerdì 22 dicembre hanno razziato altre due case in viale Sacchi, lungo la stradina che costeggia le scuole elementari. I predoni hanno agito tra le 15.30 e le 19 nell’arco di tempo in cui entrambe le abitazioni erano deserte. Nessuno tra i vicini si è accorto di nulla. Identiche le modalità di intrusione: hanno scardinato la porta sul retro degli edifici, tra loro confinanti e dopo aver seminato caos in ogni stanza, sono riusciti a razziare alcuni monili e del denaro contante di modesta entità. Poi l’hanno fatta franca ancora una volta. La sesta, dopo le incursioni precedenti ai danni di appartamenti in via Stradivari, Lombardia, Matteotti e nella casa del parroco don Angelo Staffieri. Indagano i carabinieri.