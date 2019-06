Scacco ai baby vandali

CREMONA (6 giugno 2019) - Inchiodati dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza e dall’acume di un operatore che, dalla centrale operativa della polizia locale ha intuito tutto e guidato i colleghi che hanno potuto garantire un intervento immediato e impeccabile.

E' quanto accaduto l’altra notte, in via San Lorenzo, a due passi dalla scuola media Vida, a un gruppo di sedicenni, quattro in tutto, cremonesi, uno dei quali è stato deferito alla procura dei minori presso il tribunale di Brescia per danneggiamento aggravato. Lui è il ragazzo immortalato mentre sale su una delle vetture parcheggiate sulla via che scorre davanti al grande plesso scolastico. Gli altri dovranno rispondere di violazioni di natura amministrativa, in particolare l’aver insozzato alcuni punti lasciando cartacce e bottiglie rotte, frammenti di vetro che tra l’altro potrebbero rivelarsi pericolosi.

