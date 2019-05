Salini, l'Europa già in tasca e Cremona da conquistare

CREMONA (31 maggio 2019) - Un risultato l’ha già ottenuto, l’altro crede «fortemente» di poterlo conquistare: Massimiliano Salini spaccato in due. Non è un sentimentale, l’europarlamentare di Forza Italia. Mai stato. Ma cinque giorni dopo la rielezione conseguita, la sua, e a nove dall’elezione ancora da raggiungere, quella di Carlo Malvezzi, l’uomo e il politico si intuiscono divisi fra orgoglio e determinazione: da una parte la soddisfazione per quei 37.226 voti che lo hanno riportato in carrozza al Parlamento Europeo, dall’altra la consapevolezza di doverne recuperare poco meno di duemila per accompagnare il candidato del centrodestra a Cremona, «mio fratello», sulla poltrona di sindaco.

