Transumanza di pecore sotto il ponte di Po

CREMONA (26 maggio 2019) - E' uno spettacolo che in questo periodo dell'anno si ammira in molte strade di paesi e città. Ma stavolta è capitato anche lungo la sponda cremonese del Po, la transumanza inusuale di un gregge numeroso di fronte agli ingressi delle società canottieri. Molti hanno approfittato dell'evento per scattare qualche foto ricordo o registrare video.

