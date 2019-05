L'affluenza ai seggi in provincia alle ore 12

CREMONA (26 maggio 2019) - Ecco i dati dell'ufficio elettorale centrale sull'affluenza ai seggi alle ore 12. A Cremona, per le Elezioni Europee hanno votato in 12.014 (21,86%); per le Elezioni Comunali hanno votato in 12.120 (21,46%).

In provincia (113 comuni) l'affluenza è stata del 23,40% (dato precedente 23,92%). Per le comunali (90 comuni) l'affluenza è del 24,28%.

Questi i dati nazionali. Alle elezioni europee alle ore 12 secondo i primi dati (circa metà delle sezioni su 7.915) ha votato il 15,92% degli aventi diritto, praticamente in linea con le analoghe elezioni del 2014 (16,01%). Lo rende noto il sito del ministero dell'Interno. Nel 2014 l'Affluenza Finale alle ore 23 fu del 58,6%.